أمين مجلس التعاون: العنصرية تلعب دورا كبيرا في تحفيز العنف والنزاعات بالمجتمعات والدول

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف اليوم الاربعاء ان العنصرية تلعب دورا كبيرا في تحفيز العنف والنزاعات بين فئات المجتمع والدول.

وقال الحجرف في تصريح صحفي بمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي يصادف 21 سبتمبر من كل عام تحت شعار (إنهاء العنصرية وبناء السلام) إن مجلس التعاون يسعد بمشاركة المجتمع الدولي في الاحتفال بهذا اليوم.

وأضاف أن السلام يشكل قيمة جوهرية ورؤية راسخة في سياسات وتشريعات الدول الأعضاء إضافة لتوافقه وانسجامه مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف القائم على مبدأ تحقيق السلام الدائم بين الشعوب ويدعو الى تجنب الحروب ونبذ النزاعات والتطرف بكافة أنواعه وأشكاله.

وتابع أن العنصرية تلعب دورا في تحفيز العنف والنزاعات خاصة تلك المرتبطة بخطابات الكراهية وازدراء الأديان ومقدساتها والعنصرية المبنية على التمييز الطائفي والعرقي.

وأعرب الحجرف عن اعتزازه العميق بانضمام جميع دول مجلس التعاون للاتفاقية الدولية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وبما قدمته دول المجلس من جهود وتدابير وإجراءات من اجل القضاء على هذه الآفة.

وأشاد بدور دول مجلس التعاون التاريخي ومساعيها الدائمة لتحقيق السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي من خلال اتخاذها العديد من المبادرات الرامية لحل النزاعات بصفة سلمية وتعزيز نهج الوساطة ودعم كافة المبادرات الهادفة لإحلال السلم إلى جانب بذل الجهود لإيجاد حلول دائمة وعادلة للصراعات التي يشهدها العالم وذلك دعما لأسس الشرعية الدولية.

وذكر الحجرف أن السلام من أهم المساعي التي تتوق لها الأمم والشعوب والحل الأمثل للتصدي للصراعات ولبناء أسس الاستقرار على نحو مستدام فضلا عن تحقيقه للرخاء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للشعوب والأمن والسلم والعدالة.