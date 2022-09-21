بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 50.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 7ر50 نقطة ليبلغ مستوى 87ر7497 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 67ر0 في المئة.

وتم تداول 2ر149 مليون سهم عبر 11028 صفقة نقدية بقيمة 2ر44 مليون دينار (نحو 134 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر64 نقطة ليبلغ مستوى 95ر5637 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 13ر1 في المئة من خلال تداول 7ر87 مليون سهم عبر 4482 صفقة نقدية بقيمة 15ر10 ملايين دينار (نحو 7ر30 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 19ر46 نقطة ليبلغ مستوى 08ر8387 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 55ر0 في المئة من خلال تداول 4ر61 مليون سهم عبر 6546 صفقة بقيمة 34 مليون دينار (نحو 103 ملايين دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 5ر84 نقطة ليبلغ مستوى 71ر5807 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 4ر1 في المئة من خلال تداول 2ر73 مليون سهم عبر 3352 صفقة نقدية بقيمة 2ر9 ملايين دينار (نحو 8ر27 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (العقارية) و(مينا) و(المصالح ع) و(فيوتشر كيد) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(زين) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (تنظيف) و(جياد) و(أسيكو) و(صكوك) من الأكثر انخفاضا.