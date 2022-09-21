الموسى: صدور موافقة “الخدمة المدنية” لصرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في “الكهرباء”

أعلن وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس علي الموسى صدور موافقة الخدمة المدنية لصرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وتوجه الموسى بالشكر للقيادة السياسية على اهتمامها بأبنائها وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد على دعمه اللامحدو، كما توجه بالشكر لكافة العاملين في الوزارة على ما قاموا به من جهود خلال جائحة كورونا، موصولا الشكر للاخوة في ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لانهاء اجراءات الصرف.