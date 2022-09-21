المحكمة الدستورية الكويتية

المحكمة الدستورية تنظر غدا في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بقانون “حرمان المسيء”

21 سبتمبر، 2022
0 11 أقل من دقيقة

حددت المحكمة الدستورية جلسة يوم غد الخميس لنظر الدعاوى الدستورية المحالة من محكمة الاستئناف لنظر في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وقالت المحكمة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إنها ستنظر غدا في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة التي تنص على أن “يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو المساس بالأنبياء أو المساس بالذات الأميرية”.

يذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية كانت قد أحالت إلى المحكمة الدستورية الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الانتخاب المضافة عام 2016 (قانون حرمان المسيء) للفصل فيها.

المصدر
كونا
الوسوم
21 سبتمبر، 2022
0 11 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الموسى: صدور موافقة “الخدمة المدنية” لصرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في “الكهرباء”

21 سبتمبر، 2022

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى حاكم عام بليز بالعيد الوطني

21 سبتمبر، 2022

البلدية: وضع ملصق إنذار وقطع التيار الكهربائي عن 8 عقارات مخالفة بمنطقة العمرية

21 سبتمبر، 2022

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أرمينيا بالعيد الوطني

21 سبتمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى