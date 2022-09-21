البلدية: وضع ملصق إنذار وقطع التيار الكهربائي عن 8 عقارات مخالفة بمنطقة العمرية

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية الفروانية تنفيذ إجراءات قطع التيار الكهربائي عن 8 عقارات مخالفة للقرار الوزاري رقم 2019/57 بمنطقة العمرية بالتنسيق والتعاون مع فريق الضبطية القضائية بوازرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وبمساندة أمنية من وزارة الداخلية.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م.سعيد العازمي بانه تم قطع التيار الكهربائي عن 8 عقارات مخالفة بمنطقة العمرية بالإضافة إلى وضع ملصق إنذار وأخذ تعهد بإخلاء قسيمتين من العزاب بالتعاون مع الجهات المعنية .

وأكد على أن الفريق الرقابي بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية قام على إثر ورود شكاوى من أهالي سكان منطقة العمرية بوجود عزاب بعدد من القسائم بالمنطقة باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك العقارات قبل تنفيذ قطع التيار الكهربائي.

ومن جانبه أوضح مسئول النوبة (ب) م.خالد العصيمي بأن الجولات الميدانية مستمرة لرصد جميع العقارات المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية وصولا لقطع التيار الكهربائي بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من تفشي ظاهرة سكن العزاب بمناطق السكن الخاص والنموذجي

ودعا العصيمي أصحاب العقارات التعاون مع فرق البلدية الرقابية والجهات المعنية أثناء جولاتهم الميدانية تجنبا للمساءلة القانونية.

وبدورها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود شكوى تتعلق بالعزاب التواصل عبر الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.