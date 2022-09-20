الاتحاد الأوروبي يدين قتل 10 أطفال على الأقل في قصف جوي على مدرسة في ميانمار

الاتحاد الأوروبي يدين قتل 10 أطفال على الأقل في قصف جوي على مدرسة في ميانمار

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إنه “شعر بصدمة” إزاء التقارير التي تفيد بمقتل عشرة أطفال على الأقل عندما فتحت مروحيات عسكرية النار على مدرسة في (تابين) في ميانمار.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نبيلة مصرالي في بيان إن “القيام بمثل هذا العمل العسكري ضد هدف مدني مخالف للقانون الإنساني الدولي ويجب التحقيق فيه بشكل كامل. ينبغي أن تكون هناك محاسبة على هذه الجريمة”.

وشددت مصرالي على أن “الأطفال والمدارس يجب ألا تكون هدفا أبدا”.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على المدارس أو استخدامها لأغراض عسكرية.

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أنه كما أفاد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان بميانمار في تقريره الصادر في يونيو 2022 فإن ما لا يقل عن 382 طفلا قتلوا أو تعرضوا للتشويه على أيدي الجماعات المسلحة منذ الانقلاب حيث كان جيش ميانمار مسؤولا عن معظم الوفيات والإصابات.

وكانت تقارير إخبارية أفادت بأن 13 شخصا بينهم أطفال قتلوا في غارة جوية استهدفت مدرسة وقرية في مدينة (ماندالاي) شمال وسط ميانمار يوم الجمعة الماضي.

وتشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ انقلاب الجيش الذي شن حملة قمع دموية واسعة ضد معارضيه في المدن والبلدات الرئيسية أسفرت عن مقتل أكثر من 2100 شخص بحسب ناشطين الأمر الذي أدى إلى توسع الصراع المسلح في معظم أنحاء البلاد.