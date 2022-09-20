سفير دولة الكويت لدى كوبا يقدم نسخة من أوراق اعتماده

سفير دولة الكويت لدى كوبا يقدم نسخة من أوراق اعتماده

20 سبتمبر، 2022
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قدم سفير دولة الكويت لدى كوبا عادل الادغم اليوم الثلاثاء نسخة من أوراق اعتماده إلى نائب وزير الخارجية الكوبي السفيرة جوزيفينا فيريرو.

وقال الادغم في بيان صادر عن السفارة الكويتية في هافانا انه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة.

واضاف ان العلاقات بين الجانبين مميزة وعميقة مؤكدا حرص القيادة السياسية في البلدين على توطيدها ودعمها على جميع الاصعدة.

ونقل تحيات وزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد الناصر الصباح لنظيره الكوبي برونو رودريغيز وتمنياته لكوبا مزيدا من التقدم والازدهار.

المصدر
كونا
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20 سبتمبر، 2022
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