وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون في جمهورية غينيا على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون في جمهورية غينيا على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

استقبل وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الثلاثاء بمبنى وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وزير الخارجية والتعاون في جمهورية غينيا الصديقة موريساندا كوياتي وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية غينيا وبحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.