امير قطر امام الامم المتحدة: الشعب القطري سيفتح ذراعيه لاستقبال محبي كرة القدم دون تمييز

اكد امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء ان بلاده ترحب بالعالم في نوفمبر المقبل وتفتح ابوابها للجميع دون تمييز للاستمتاع بكرة القدم واجواء البطولة المفعمة بالحماس وسيفتح الشعب القطري ذراعيه لاستقبال محبي اللعبة على اختلاف مشاربهم.

وأوضح الشيخ تميم في خطابه خلال الجلسة الافتتاحية للدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة ان “التحدي الذي أقدمنا عليه منذ 12 عاما (اشتضافة كأس العالم بكرة القدم) تطلب تصميما وعزما حقيقيين والكثير من التخطيط والعمل الجاد”.

وفيما يتعلق بالحرب في اوكرانيا دعا أمير قطر الى وقف إطلاق النار والسعي لحل سلمي للنزاع هناك محذرا من أزمة طاقة غير مسبوقة تواجه العالم.

وقال “ندعو إلى وقف إطلاق النار بين روسيا واوكرانيا ومباشرة السعي إلى حل سلمي للنزاع فهذا ما سوف ينتهي إليه الأمر على كل حال مهما استمرت الحرب التي ستتسبب بارتفاع أعداد الضحايا وستتضاعف آثارها الوخيمة على اوروبا وروسيا والاقتصاد العالمي عموما”.

وحذر الشيخ تميم من أزمة الطاقة العالمية قائلا “نواجه أزمة طاقة غير مسبوقة ونحو مليار شخص في العالم دون مصدر أساسي موثوق للطاقة”.

وبالنسبة للقضية الفلسطينية ذكر امير قطر انها لا تزال دون حل محذرا من أن الاحتلال الاستيطاني أصبح يتخذ سياسة فرض الأمر الواقع ما قد يغير قواعد الصراع وشكل التضامن العالمي مستقبلا.

وعن الشأن العربي تمنى أن يتحقق التوافق الوطني في العراق ولبنان والسودان لتحقيق تطلعات المواطنين ووحدة الشعب والوطن وحفظ تنوعه “إذ لا يجوز أن تقبل الأمم المتحدة أن يتلخص المسار السياسي بسوريا في ما يسمى اللجنة الدستورية”.

وحول ايران أكد أمير قطر إيمانه ب”التوصل لاتفاق عادل بشأن برنامج إيران النووي يأخذ بالاعتبار مخاوف الأطراف كافة ويحمي المنطقة من وجود سلاح نووي في حين أنه بالنسبة للشأن الليبي فقد اكد على ضرورة اتخاذ اجراء دولي فوري لاستكمال العملية السلمية في ليبيا فمن المستحيل استعادة الدولة الليبية دون توحيد المؤسسة العسكرية.