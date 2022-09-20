مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض حمد المشعان

مسؤول بالخارجية: ورشة عمل “العملات الافتراضية” سلطت الضوء على كيفية التصدي لخطط تمويل الإرهاب

20 سبتمبر، 2022
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قال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض حمد المشعان أن أعمال ورشة عمل (العملات الافتراضية) التي اختتمت أعمالها اليوم الثلاثاء بمشاركة دولية سلطت الضوء على كيفية التصدي لتمويل الجماعات الارهابية.

وأضاف المشعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أعمال الورشة كانت برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تم خلالها تقديم أفضل التجارب والخطوات في مواجهة ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.

وشارك في الورشة كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الدفاع والإدارة العامة للجمارك والبنك المركزي والنيابة العامة.

وأنشئ مركز استهداف تمويل الإرهاب عام 2017 كنهج تعاوني لمواجهة التهديدات والمتغيرات الناشئة عن تمويل (الإرهاب) برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبعضوية دول الخليج العربي.

ويساهم المركز في تحقيق ركائز العمل المشترك بأدوات جديدة ومبتكرة من منطلق تحديد وتتبع وتبادل المعلومات المتعلقة بالشبكات المالية الإرهابية وتنسيق الإجراءات الرادعة والمشتركة والعمل على تعزيز بناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب.

المصدر
كونا
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20 سبتمبر، 2022
0 23 دقيقة واحدة

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