ادارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية الكويتية

6 مرشحين يتنازلون عن خوض انتخابات مجلس الأمة (أمة 2022)

20 سبتمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

تقدم ستة مرشحين إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء بطلب التنازل عن خوض انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) المقرر عقدها في ال29 من سبتمبر الجاري.

وتنازل عن خوض الانتخابات في الدائرة الثانية خمسة مرشحين هم أحمد عبدالله العلي وجابر سعد الماجدي وصقر حمد العنتري وعبداللطيف عدنان الحريجي ومثنى علي البذالي وفي الدائرة الخامسة المرشح سيف محمد العجمي.

وبذلك يصبح إجمالي عدد المتنازلين 36 مرشحا منذ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس الماضي.

ووفقا لقانون الانتخاب فإن باب التنازل سيبقى مفتوحا أمام المرشحين حتى بعد غد الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري (قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل).

المصدر
كونا
الوسوم
20 سبتمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزيرة “الإسكان” بالوكالة: طرح أولى مناقصات تنفيذ مشروع “جنوب مدينة صباح الأحمد” السكنية

20 سبتمبر، 2022

الرئيس الروسي يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع الكويت لا سيما في المجالات الاقتصادية

20 سبتمبر، 2022

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية النيجر بضحايا الفيضانات

20 سبتمبر، 2022

نائب وزير الخارجية يبحث مع السفير العراقي لدى البلاد العلاقات الثنائية بين البلدين

20 سبتمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى