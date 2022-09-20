6 مرشحين يتنازلون عن خوض انتخابات مجلس الأمة (أمة 2022)

تقدم ستة مرشحين إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء بطلب التنازل عن خوض انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) المقرر عقدها في ال29 من سبتمبر الجاري.

وتنازل عن خوض الانتخابات في الدائرة الثانية خمسة مرشحين هم أحمد عبدالله العلي وجابر سعد الماجدي وصقر حمد العنتري وعبداللطيف عدنان الحريجي ومثنى علي البذالي وفي الدائرة الخامسة المرشح سيف محمد العجمي.

وبذلك يصبح إجمالي عدد المتنازلين 36 مرشحا منذ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس الماضي.

ووفقا لقانون الانتخاب فإن باب التنازل سيبقى مفتوحا أمام المرشحين حتى بعد غد الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري (قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل).