وزير الصحة الدكتور خالد السعيد

وزير الصحة يصدر قرارا بمساواة الحاصلين على الجزء الأول من البورد الكويتي مع الحاصلين على الماجستير والدبلوم

20 سبتمبر، 2022
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أصدر وزير الصحة الدكتور خالد السعيد قراراً وزارياً، اليوم الثلاثاء، بمساواة الحاصلين على الجزء الأول من البورد الكويتي، مع الحاصلين على الماجستير والدبلوم، مما يتيح لهم حق الحصول على الترقية المستحقة.

ويأتي صدور القرار على ضوء ما انتهت إليه اللجنة العليا الخاصة بمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، كما جاء القرار في إطار حرص الوزارة في المحافظة على الكفاءات الوطنية وتشجيعها، وتقليل الحاجة لاستقدام كوادر طبية من الخارج، ومنح الحاصلين على الجزء الأول من البورد الكويتي الحصول الترقية المستحقة.

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20 سبتمبر، 2022
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