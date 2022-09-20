وزيرة “الإسكان” بالوكالة: طرح أولى مناقصات تنفيذ مشروع “جنوب مدينة صباح الأحمد” السكنية

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة الدكتورة رنا الفارس موافقة لجنة مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرح مناقصة تنفيذ الطرق الرئيسية وخدمات البنية التحتية لمشروع (جنوب مدينة صباح الأحمد) السكنية.

وقالت الفارس في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن أعمال البنى التحتية للمشروع ستضم أربعة عقود إذ تمت الموافقة على طرح الأعمال الخاصة بإنشاء وانجاز وصيانة خدمات البنية التحتية للطرق الرئيسية في المدينة.

وأضافت أن باقي العقود الخاصة بإنشاء وانجاز وصيانة خدمات البنية التحتية لضواحي المشروع مدرجة في خطة المؤسسة على أن تطرح خلال شهر مارس المقبل.

وأكدت على دعم القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء المتواصل لتوفير السكن الكريم للمواطنين وحرص المؤسسة وجميع العاملين فيها على سرعة وتيرة انجاز عقود مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية.