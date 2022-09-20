الرئيس الروسي يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع الكويت لا سيما في المجالات الاقتصادية

الرئيس الروسي يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع الكويت لا سيما في المجالات الاقتصادية

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء بعمق العلاقات الروسية – الكويتية مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون البناء مع الكويت لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وقال الرئيس بوتين خلال مراسم تسلم أوراق اعتماد سفير الكويت لدى روسيا الاتحادية منصور العتيبي في قصر الكرملين بثها التلفزيون الروسي “إننا مستعدون لمواصلة التعاون البناء مع دولة الكويت والاستمرار معها على صعيد السياسة الخارجية ليس فقط في القضايا التي تتعلق بالشرق الاوسط بل كذلك حيال غيرها من المسائل الدولية الملحة”.