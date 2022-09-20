الكويتية: استلام 3 طائرات ايرباص الاسبوع المقبل

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن استلام عدد 3 طائرات جديدة من نوع ايرباص خلال الاسبوع المقبل.

وبهذا الصدد قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية المهندس/ معن رزوقي بأن استلام الطائرات الجديدة يأتي ضمن استراتيجية الخطوط الجوية الكويتية لتطوير وتحديث الاسطول بالكامل وضم طائرات متنوعة تمتلك أحدث التكنولوجيا والتقنيات التي تتواكب مع أفضل المعايير العالمية، لافتاً إلى أن ذلك يعد استكمالاً لإستلام سلسلة طائرات من نوع ايرباص توالياً بمختلف الطرازات A330 و A320 تم التعاقد عليها مع شركة ايرباص، والتي من شأنها أن تطور خدمات الخطوط الجوية الكويتية للركاب الكرام، كذلك ضمن الخطة العامة المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة والمتفق عليها ليصبح أسطول الخطوط الجوية الكويتية من أحدث الاساطيل في المنطقة.

وأضاف رزوقي بأن وصول الطائرات الجديدة سيساهم بشكل كبير في تنفيذ خطة الشركة في توسيع شبكة خطوطها على المديين القصير والمتوسط حول العالم والوصول للأهداف المرجوة الامر الذي سيعزز من نمو عمليات التشغيل بالكامل والارتقاء والتطور بالطائر الازرق لآفاق رحبة، مبيناً أن الطائرات الجديدة تمتلك عدداً من المميزات يأتي في مقدمتها تقليل تكلفة واستهلاك الوقود كما أنها صنعت خصيصاً لتكون صديقة للبيئة، علاوة على ذلك فإنها تمنح العميل تجربة سفر مريحة وشيقة على طائرات حديثة الطراز تحتوي على تكنولوجيا فائقة ونظام ترفيهي متنوع.

واختتمت رزوقي تصريحه قائلاً: ” يأتي وصول طائرات ايرباص تزامناً مع تحسين وتطوير كافة المنظومة في جميع دوائر الشركة، فدأبت الخطوط الجوية الكويتية على الاهتمام البالغ بالوصول إلى أفضل مستويات التحوّل الرقمي وتطويره بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية الخاصة بقطاع النقل الجوي التجاري”.