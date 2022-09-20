بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 24 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 24 نقطة ليبلغ مستوى 66ر7548 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 32ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر123 مليون سهم عبر 9730 صفقة نقدية بقيمة 4ر43 مليون دينار (نحو 5ر131 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر6 نقطة ليبلغ مستوى 67ر5702 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 12ر0 في المئة من خلال تداول 2ر63 مليون سهم عبر 3207 صفقة نقدية بقيمة 2ر7 مليون دينار (نحو 8ر21 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر36 نقطة ليبلغ مستوى 27ر8433 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 44ر0 في المئة من خلال تداول 60 مليون سهم عبر 6523 صفقة بقيمة 2ر36 مليون دينار (نحو 6ر109 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 4ر35 نقطة ليبلغ مستوى 23ر5892 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 60ر0 في المئة من خلال تداول 6ر53 مليون سهم عبر 2295 صفقات نقدية بقيمة 5ر6 مليون دينار (نحو 6ر19 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (بترولية) و(امتيازات) و(السورية) و(فجيرة أ) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(زين) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (المصالح ع) و(التعمير) و(العقارية) و(عمار) من الأكثر انخفاضا.