البلدية: تحرير 22 مخالفة لمحلات وإغلاق محل وسرداب بحولي والسالمية

في إطار الحملة التي أطلقتها البلدية بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام البلدية المهندس.أحمد المنفوحي و بالتعاون مع قوة الإطفاء العام في جميع المحافظات للكشف على السراديب المستغلة تجاريا كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لأي غرض غير الغرض المرخص من أجلة لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات، وفي إطار تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في البلدية قام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي برصد سرداب مخالف بمنطقة حولي يتم استخدامه في غير الغرض المرخص من أجله فضلا عن تحرير 22 مخالفة إعلان وإغلاق محل خلال المرور على المحلات بمنطقتي حولي والسالمية للكشف والتأكد من التزامهم بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية.

من حملة البلدية

وفي هذا السياق، كشف رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي إبراهيم السبعان بأن الجولات التفتيشية التي نفذها الفريق الرقابي على المحلات والمجمعات والسراديب المخالفة بمنطقتي حولي والسالمية أسفروا عن تحرير 22 مخالفة إعلان تمثلت في إقامة إعلان بدون ترخيص واستغلال ممرات في مجمع بدون ترخيص إلى جانب غلق محل بمنطقة السالمية لمزاولة أنشطة غير مذكورة بالترخيص فضلا عن غلق سرداب بمنطقة حولي لاستغلاله في غير الغرض المرخص من أجله، مؤكدا اتخاذ الإجراء القانوني حيال السرداب المخالف بغلقه وتوجيه إنذار لصاحب العقار بإخلائه وإزالة أسباب المخالفة والغلق وإلا سيتم وضع بلوك على العقار.

ولفت إلى تواصل الفريق الرقابي لجولاته التفتيشية بكافة مناطق المحافظة لرصد السراديب المخالفة والتأكد من التزام المحلات بالاشتراطات والضوابط الواردة بلائحة المحلات العامة، مبينا في هذا الصدد عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية.

من حملة البلدية