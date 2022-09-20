المضبوطات

جمارك الكويت: مسافره سقطت بـ8 أكياس حشيش بمطار T4 قادمة من دولة أوربية

20 سبتمبر، 2022
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تمكنت مفتشة جمركية بالمطار من ضبط مسافره بحوزتها 8 أكياس من مادة الحشيش المخدرة، وذلك أثناء قدومها إلى البلاد.

وفي تفاصيل الضبطية أنَّ مسافره وصلت إلى البلاد عبر مطار T4 قادمة من دولة أوربية ، إلا أن المفتشة الجمركية اشتبهت بها، وأخضعت أمتعتها للفحص والتدقيق، وأثناء الفحص على الجهاز عُثر على 8 أكياس من مادة الحشيش المخدرة كانت مخبأة داخل الملابس الموجودة بإحدى الحقائب، وبناء عليه تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.

المصدر
الإدارة العامة للجمارك
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20 سبتمبر، 2022
0 72 أقل من دقيقة

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