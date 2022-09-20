مدير جامعة الكويت يتفقد جاهزية المواقع الجامعية لاستقبال العام الجامعي الجديد

قام مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف محمد الرومي بجولة تفقدية في كليات الجامعة؛ وذلك للاطلاع على مدى جاهزية المواقع الجامعية لاستقبال العام الجديد 2022/2023، ولتذليل كافة الصعوبات أمام احتياجات الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية وجميع مرتادي الجامعة.

من الجولة التفقدية من الجولة التفقدية

ورافق المدير بالجولة كل من: أمين عام الجامعة بالإنابة أ.د. محمد زينل، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية أ.د. محمد الأنصاري، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث د. علي المطيري، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط أ.د. أسعد الراشد، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة أ.د. محمد الملا، والقائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق د. عبدالله المحيسن، ومدير إدارة الخدمات العامة سنابل الدويسان، ومدير إدارة الإنشاءات والصيانة م. حميدة الخالدي، والقائم بأعمال مدير العلاقات العامة والإعلام، والقائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس.

من الجولة التفقدية من الجولة التفقدية

وتضمنت الجولة زيارة ميدانية لعمادة القبول والتسجيل للاطلاع عن قرب على عملية التسجيل والتأكد من استكمال الجداول الدراسية الخاصة بالطلبة، والتعرف على المشكلات التي تواجههم، ثم توجه مدير الجامعة والوفد المرافق له إلى زيارة لمدينة صباح السالم الجامعية والتي انطلقت من كلية الهندسة والبترول، وكلية العلوم، وكلية العلوم الحياتية، وكلية العلوم الإدارية، وكلية الآداب، وكلية التربية، كما تمت زيارة المباني الشمالية والمساجد والمباني الإدارية والمركز الثقافي.

من الجولة التفقدية من الجولة التفقدية

وجال مدير الجامعة على الفصول الدراسية والمختبرات والقاعات المختلفة فضلاً عن زيارة مكتب التوجيه والارشاد في كل كلية.

والتقى أ.د. الرومي بعمداء الكليات والمديرين الإداريين ومدراء مكاتب التوجيه والإرشاد بالكليات واستمع إلى ملاحظاتهم؛ حيث أكدوا أن كلياتهم على أتم الاستعداد لاستقبال العام الجامعي الجديد.

من الجولة التفقدية من الجولة التفقدية

وفي ختام الجولة تقدّم مدير الجامعة الأستاذ الدكتور يوسف الرومي بالشكر لجميع العمداء والمديرين الإداريين على جهودهم المبذولة لتذليل جميع العقبات لما فيها خدمة الصالح العام لطلبة وطالبات جامعة الكويت الجدد والمستمرين ولجميع مرتادي الجامعة.

من الجولة التفقدية من الجولة التفقدية