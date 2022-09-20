“الكويتية”: تكويت المناصب القيادية داخل الشركة في القريب العاجل

تنفيذاً للخطة الاستراتيجية التي انتهجها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية منذ توليهم مهامهم في شركة الخطوط الجوية الكويتية بتطوير شامل وتحديث الأنظمة المتبعة وتحويلها إلى خدمات رقمية لتقليل الدورة المستندية على الموظف وتوفير العناء الذي قد يتعرض له عند استخدام أو استخراج بعض هذه الخدمات، فجاء تتويج الجهود بتحديث شامل لكل هذه الأنظمة وخلق نظام “FIORI” الشامل الذي يمكن للموظف من خلاله الحصول على العديد من الخدمات التي يحتاجها عن طريق الموقع والتطبيق الالكتروني الخاص بتطبيق نظام E-Rebate منها على سبيل المثال لا الحصر (تقديم الإجازات المرضية وتجديدها، الحصول على أذونات السفر، الحصول على الخروجية عند السفر وغيرها…) حيث أصبح الآن الحصول على هذه الخدمات بكل سهولة ويسر وتوفير للوقت وقد لا يستغرق بضع دقائق للحصول على الخدمات المطلوبة تحقيقاً لمستوى خدمات جديد يساهم في تطوير منظومة العمل داخل الشركة وصولاً بسواعد كوادرنا الوطنية الشابة إلى ما بعد الامتياز.

واستكمالاً للجهود في خلق جو عمل مناسب لجميع منتسبي الشركة عبر تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه فريق العمل وتشجيعهم وخلق روح التنافس والابتكار قامت شركة الخطوط الجوية الكويتية بطرح مشروع مع شركات متخصصة لدراسة وتقييم سلم الرواتب والامتيازات للزملاء في الشركة وتقديم الرأي وتنفيذه ويشمل كافة الوظائف خارج وداخل الكويت حرصا على الكوارد الوطنية.

والجدير بالذكر في هذا الخصوص الإشارة إلى اللوائح والقوانين التي من شأنها ترتيب وتنظيم أي مقترحات أو متطلبات يتم تقديمها لمجلس الإدارة أو الادراة التنفيذية مؤكدا أن الإدارة تقوم من جانبهم بدراسة دقيقة لجميع وكافة هذه المقترحات والمتطلبات التي تصل إليهم وتقديم التوصية ورفعها إلى الجهات المعنية ومتابعتها بحسب السياسات والقوانين المعمول بها بما يعود بالمنفعة والفائدة وتحقيق الأهداف المنشودة التي تصل بالطائر الأزرق إلى النجاح العالمي.

كما أن الإدارة التنفيذية بادرت وماضية بالفعل في تطبيق بعض هذه المتطلبات إلا أن عامل الوقت مهم للوصول إلى اتخاذ وبناء القرار الصحيح على أسس عملية ومدروسة.

ويضع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية نصب أعينهم قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، مؤكدين بأننا نتقدم بخطى ثابتة نحو المضي قدماً في تكويت الوظائف وصولا إلى رفع نسبة التكويت، والهدف هو خلال السنوات القادمة، حيث إن الشركة تولي أهمية كبرى للعنصر الوطني للعمل داخل فريق الطائر الأزرق، وذلك باعتباره الركيزة الأساسية لتطور العمل وتحمل المسؤوليات مستقبلا يأتي ذلك من خلال العمل على اجتذاب أفضل الكفاءات الشابة من الكوادر الوطنية تماشيا مع استراتيجيتها وخططها ورؤيتها وآمالها في الوصول إلى رفع نسبة التكويت في الشركة حيث طرحت مؤخرا عدد كبير من الوظائف الشاغرة لضم دماء شابة جديدة من كوادرنا الوطنية للعمل ضمن فريقنا.

وكما يعمل مجلس الإدارة الخطوط الجوية الكويتية على تكويت المناصب القيادية داخل الشركة في القريب العاجل وبالمثل تعمل الإدارة التنفيذية على زيادة نسبة الكوادر الوطنية إلى الضعف كما هو موجود حالياً خلال ال 3 سنوات القادمة.

ويحرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كل الحرص على استقطاب الشباب والشابات الذين يمتلكون الطموح والدافع وأصحاب المبادرة للانضمام إلى أسرة الطائر الأزرق وفي هذا الشأن قامت شركة الخطوط الجوية الكويتية مؤخراً بطرح عدد من الوظائف القيادية والإشرافية والفنية تقدر بأكثر من 1000 موظف في جميع قطاعات الشركة المتنوعة داخل دولة الكويت وخارجها لعدد 46 وظيفة للشركة نتطلع من خلالها إلى ضم مجموعة متميّزة من الشباب والشابات الذين نأمل بأن يكونوا قيمة مضافة للناقل الوطني لدولة الكويت في المستقبل القريب.

وختاماً فأن شركة الخطوط الجوية الكويتية تولى اهتماما بالغا بكوادرنا الوطنية العاملة ضمن أسرة الطائر الأزرق يأتي ذلك عبر إتاحة جميع سبل التدريب الحديثة والدورات التدريبية المتخصصة اللازمة لتثقل مهاراتهم لتأهيلهم ليصبحوا في القريب العاجل هم مسؤولو وقياديو الشركة من خلال خطة احلال واضحة المعالم تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص للجميع .