وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين في الأمم المتحدة

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين في الأمم المتحدة

شارك وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح يوم أمس الاثنين في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية والذي عقد على هامش أعمال الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الوفد الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين الخليجي والصيني وبحث آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي بينهما كما استعرض المشاركون في الاجتماع التطورات الراهنة على الصعيد الدولي.