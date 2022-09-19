وزير الخارجية يلتقي مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى

وزير الخارجية يلتقي مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

19 سبتمبر، 2022
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التقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الاثنين بمبنى وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك مع مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السفير باربرا ليف وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستعرضت السفير باربرا ليف خلال اللقاء نتائج جولتها الأخيرة إلى الجمهورية التونسية ودولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق كما تم بحث القضايا الإقليمية والدولية.

المصدر
كونا
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19 سبتمبر، 2022
0 38 أقل من دقيقة

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