وزير الصحة يوجه للبدء بالمرحلة الثانية من التشغيل التدريجي لمستشفى الفروانية الجديد

وجه وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد الجهات المعنية للبدء بالمرحلة الثانية من خطة تشغيل مستشفى الفروانية الجديد.

جاء ذلك خلال جولة قام بها اليوم الاثنين على أقسام المستشفى الجديد لمتابعة خطة التشغيل التدريجي يرافقه وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان الوزير السعيد اطلع خلال الجولة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم للمرضى في الأجنحة والأدوار والمسؤوليات المحددة للفرق الطبية واستمع لشرح مفصل حول تفعيل النظام الإلكتروني وإدارة الاتصال بالمستشفى وكفاءة التشغيل الخاصة بهذا الشأن.

وكان وزير الصحة دشن الشهر الماضي المرحلة التشغيلية الاولى للمستشفى الذي يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية ضمن التوسع في تقديم الخدمات الصحية في البلاد وتحسين مستوى جودتها تنفيذا لمرتكزات خطة التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035).

ويعتبر هذا المستشفى من بين أكبر نماذج الخدمة الصحية المتكاملة في البلاد التي تتسق مع أحدث المواصفات العالمية المراعية لحقوق وسالمة المرضى وخصوصياتهم ومزود بأحدث الأجهزة وأكثرها تطورا.

وأقيم المستشفى على مساحة 423 ألف متر مربع ويتكون من 5 مبان رئيسية وهي المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية ومبنى الأسنان ومبنى الخدمات ومبنى مواقف السيارات الذي يتكون من 7 أدوار بطاقة 1400 سيارة اضافة الى جسر معلق يربط مواقف السيارات بالمستشفى.