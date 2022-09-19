زلزال بقوة 7.5 درجة يهزّ المكسيك وتحذيرات من تسونامي

ضرب زلزال قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر بالقرب من ساحل غرب المكسيك ما أدى إلى اهتزاز المباني ونزول سكان العاصمة مكسيكو سيتي إلى الشوارع للنجاة بأنفسهم، بينما أشارات تقارير أخرى من المعهد الأميركي إلى أنّ قوّة الزلزال وصلت إلى 7.8 درجات.

ووقع الزلزال القوي، في ذكرى وقوع زلزالين مدمرين تسببا في سقوط أعداد كبيرة من القتلى.

تحذيرات من تسونامي

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في تقرير أولي إن الزلزال قوته 7.5 درجات وكان مركزه على عمق عشرة كيلومترات في المنطقة الواقعة قبالة ساحل لابلاسيتا دي موريلوس في ولاية ميتشواكان.

ولفت نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة إنلى خطر حدوث موجات تسونامي بالقرب من ساحل ميتشواكان.

وذكرت الوكالة الوطنية لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان يقع على بعد 59 كيلومترا جنوب كولكومان، في ولاية ميتشواكان على ساحل المحيط الهادئ.

لم يتم الإبلاغ عن اصابات، كما لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار في العاصمة، علما أنّ الزلزال جاء في التاريخ نفسه الذي تعرضت فيه البلاد لزلزالين كبيرين في 1985 و2017.

وقُتل آلاف الأشخاص في زلزال عام 1985 فيما لقي أكثر من 350 شخصا حتفهم في زلزال مدمّر آخر عام 2017.