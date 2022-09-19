وزير الخارجية يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

وزير الخارجية يلتقي المدير التنفيذي للمركز الأممي لمكافحة الإرهاب لبحث قضية المدرجين الكويتيين على قوائم مجلس

19 سبتمبر، 2022
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التقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الاثنين في مبنى وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الوزير قضية المدرجين الكويتيين على قوائم مجلس الأمن كما استعرض كافة الجهود الوطنية والدولية التي قامت بها دولة الكويت مع الدول الصديقة ومجلس الأمن في هذه الملف مجددا دعم دولة الكويت التام لرفع تلك الأسماء من قوائم مجلس الأمن.

المصدر
كونا
الوسوم
19 سبتمبر، 2022
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