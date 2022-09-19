بحفظ الله ورعايته غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم المملكة المتحدة وذلك بعد تقديم سموه حفظه الله واجب العزاء بوفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يغادر المملكة المتحدة بعد تقديم واجب العزاء بوفاة الملكة إليزابيث الثانية

وكان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية بدر محمد العوضي.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.