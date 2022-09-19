الخارجية: الظفيري يجتمع بسفير جمهورية مصر العربية لمناقشة القضايا الخاصة بالعمالة المصرية في الكويت

اجتمع نائب وزير الخارجية مجدي أحمد الظفيري يوم أمس الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 مع سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى دولة الكويت أسامة شلتوت، بحضور ممثلي الهيئة العاملة للقوى العاملة.

وقد تم خلال الإجتماع استعراض عدد من أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبشكل خاص موضوع العمالة المصرية في دولة الكويت.

وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل بين الجهات المختصة في كلا البلدين لمناقشة كافة القضايا الخاصة بالعمالة المصرية وبما يتوافق مع قوانين العمل في دولة الكويت.