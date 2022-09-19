وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني: الحياة السياسية في الكويت نموذج متقدم بالمنطقة

أشاد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني فيصل الشبول اليوم الاثنين بالحياة السياسية والتجربة البرلمانية في دولة الكويت واصفا إياهما بأنهما نموذجان متقدمان في المنطقة.

وأعرب الشبول في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب لقاء مع سفير الكويت بالأردن عزيز الديحاني بحضور الوفد الاعلامي الاردني الذي سيزور البلاد لتغطية انتخابات مجلس الامة 2022 تلبية لدعوة من وزارة الاعلام الكويتية عن حرص المملكة على أن تكون العلاقات الثنائية بين البلدين في أعلى مستوياتها.

وحول الوفد الإعلامي الأردني بين الشبول أن الوفد رفيع المستوى هو اعلى تمثيل اعلامي اردني خارجي ويمثله عدد من رؤساء تحرير الصحف وبعض الإعلاميين الذين سيشاركون في تغطية الانتخابات النيابية الكويتية التي تقام بمرحلة مهمة في تاريخ الحياة السياسية الكويتية.

ووصف الشبول العلاقات الكويتية الاردنية بأنها تاريخية وفي اعلى مستوياتها مشيرا إلى أن توجيهات القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين واضحة بإعطاء العلاقات الثنائية بينهما أولوية قصوى.

وبدوره أشاد السفير الديحاني في تصريح مماثل ل(كونا) خلال اللقاء الذي عقد في بيت الكويت بالأردن بالدور الكبير الذي يبذله الاعلام الأردني من أجل تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين.

وأعرب عن تقديره للاهتمام الذي يوليه الاعلام الأردني تجاه الكويت واصفا الإعلاميين الأردنيين بأنهم سفراء الكلمة المسؤولة والذين دائما يسخرون كل امكاناتهم من اجل وحدة الصف العربي والحفاظ على مسيرة العمل العربي المشترك.

ووصف العلاقات الكويتية الاردنية بأنها متميزة ونموذج لعلاقات الاشقاء لافتا إلى المتانة والخصوصية والشفافية التي تتمتع بها العلاقة بين البلدين.

ومن جانبه قال رئيس تحرير صحيفة (الرأي) الاردنية الدكتور خالد الشقران في تصريح ل(كونا) انه “شرف لنا أن نشارك في تغطية العرس الديمقراطي الكويتي والذي يضاف الى التجربة الديمقراطية الكويتية المتراكمة”.

وذكر أن الوفد سيقوم بتغطية انتخابات مجلس الامة الكويتي 2022 الى جانب وفود إعلامية وسيطلع على سير العملية الانتخابية وتفاعل الشعب الكويتي بتنوعات أفكارهم مع اطروحات المرشحين والمرشحات والبرامج الانتخابية لهم المقدمة للناخبين.

وقال إن المشاركة فرصة للاستفادة من التجربة الديمقراطية الكويتية التي تتراكم في إنجاز تلو آخر مؤكدا أن للكويت مكانتها لدى الأردن وجميع الدول العربية.

ومن جهته قال رئيس تحرير صحيفة (الدستور) الاردنية مصطفى الريالات في تصريح مماثل ل(كونا) إن انتخابات مجلس الامة الكويتي 2022 تعد ممارسة ديمقراطية معهودة ومتجذرة في العمل السياسي الكويتي.

ولفت الى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تعد في غاية الاهمية لدولة الكويت ولعموم المنطقة وخاصة أنها تأتي في ظرف سياسي دقيق وضمن مسيرة بناء الدولة في الكويت التي تقودها القيادة السياسية نحو المستقبل.

وبين أن المشاركة في تغطية الانتخابات النيابية هي أحد أهم الدروس المهمة لتعلم آليات ممارسة العمل الديمقراطي وتجذيره لا سيما أن الكويت تملك خبرة كبيرة في هذا المجال وتكاد تتفوق على الكثير من دول المنطقة في الانتخابات وتجذير الديمقراطية.

وأعرب الريالات عن خالص امنياته للكويت قيادة وحكومة وشعبا بدوام السلام والامن والتقدم والازدهار.

يذكر أنه من المقرر أن يزور الوفد الاعلامي الاردني البلاد مطلع الاسبوع القادم لتغطية انتخابات مجلس الأمة 2022 تلبية لدعوة موجهة لهم من وزارة الاعلام الكويتية.