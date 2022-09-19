سفير دولة الكويت لدى أذربيجان يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأذربيجاني

قدم سفير دولة الكويت لدى أذربيجان عبد الله محمد الموعد أوراق اعتماده اليوم الاثنين إلى الرئيس الأذربيجاني الهام علييف بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية أذربيجان.

وقالت السفارة في بيان خصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن مراسيم تقديم أوراق الاعتماد جرت في قصر الرئاسة في العاصمة باكو بحضور مساعد الرئيس الاذربيجاني ورئيس الشؤون السياسية الخارجية في مكتب الرئيس حكمت حاجييف إضافة الى عدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وأشاد الرئيس علييف بعمق العلاقات بين الكويت واذربيجان على جميع الأصعدة متمنيا للسفير الكويتي التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

وقام السفير الموعد بنقل تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لفخامة الرئيس الاذربيجاني الهام علييف وحرصه على تطوير العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة البلدين.