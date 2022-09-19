وزير الخارجية خلال استقبال وزير الخارجية بالوكالة في جمهورية بلغاريا الصديقة

وزير الخارجية يستقبل نظيره البلغاري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

19 سبتمبر، 2022
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استقبل وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح صباح اليوم الاثنين بمبنى وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وزير الخارجية بالوكالة في جمهورية بلغاريا الصديقة نيكولاي ميلكوف وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية بلغاريا وبحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

المصدر
كونا
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19 سبتمبر، 2022
0 43 أقل من دقيقة

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