وزير الصحة الدكتور خالد السعيد مع مجلس ادارة الجمعية الصيدلية

وزير الصحة: توجه لإدراج تخصص الصيدلة والتخصصات المساندة ضمن برامج معهد الكويت للاختصاصات الطبية

19 سبتمبر، 2022
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قال وزير الصحة الدكتور خالد السعيد اليوم الاثنين إن هناك توجه بشأن إدراج تخصص الصيدلة ضمن برامج معهد الكويت للاختصاصات الطبية ومنح فرص أكبر لابتعاث الكفاءات الوطنية من الصيادلة لاستكمال دراستهم.

جاء ذلك في تصريح للوزير نقله بيان صحفي صادر عن الوزارة عقب لقائه أعضاء مجلس إدارة الجمعية الصيدلية الكويتية إذ تخلل اللقاء طرح القضايا الخاصة بالاليات التنظيمية لمهنة الصيدلة وتطويرها ودعم حقوق الصيادلة وإعادة النظر بالقرارات الأخيرة الخاصة بالآليات التنظيمية لتراخيص مزاولة مهنة الصيدلة.

وأكد الوزير أن هذا الأمر يسري على فتح المجال لإدراج التخصصات الطبية المساندة والمعاونة.

وأضاف البيان أن اللقاء ناقش ضرورة وجود استراتيجية واضحة للتعليم و التدريب المستمر لمنتسبي مهنة الصيدلة للارتقاء بمستوى الآداء العلمي والمهني.

وأوضح أنه تم ايضا مناقشة التوجه بشأن إنشاء هيئة مستقلة للدواء والغذاء لتواكب التطورات العالمية وتزويدها بصيادلة متخصصين مما يعزز الفرص الوظيفية النوعية للصيادلة مؤكدا دعم و تعزيز الأمن الدوائي والغذائي في البلاد ضمن رؤية متكاملة لإصلاح قطاع الأدوية.

المصدر
كونا
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19 سبتمبر، 2022
0 43 دقيقة واحدة

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