الرئيس المصري يؤكد حرص بلاده على تعزيز مجالات التعاون مع الهند لا سيما العسكرية والدفاعية

الرئيس المصري يؤكد حرص بلاده على تعزيز مجالات التعاون مع الهند لا سيما العسكرية والدفاعية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين حرص بلاده على تعزيز مجالات التعاون الثنائي مع الهند لا سيما العسكرية والدفاعية منها والتطلع إلى تفعيل الشراكة بين البلدين بما يتناسب مع إمكاناتهما في المجالات كافة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ الذي يقوم حاليا بزيارة الى مصر تستمر يومين.

وأعرب الرئيس السيسي بحسب المتحدث عن اعتزاز بلاده بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند.

من جانبه أعرب وزير الدفاع الهندي وفق المتحدث عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الهندية من تنام وازدهار مؤكدا اهتمام الهند بتعميق تلك العلاقات التاريخية.

واشاد بالدور المصري “المحوري والحاسم” في “مكافحة وقهر خطر الارهاب” والذي أسفر عن تحقيق الأمن والاستقرار في مصر والأمن الاقليمي بأسره.

وقال إن الهند تتطلع إلى تبادل الخبرات وترسيخ الجانب العسكري والأمني في اطار علاقات التعاون المشترك بين نيودلهي والقاهرة.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين خاصة ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا بهدف استغلال الامكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين إضافة الى التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات.