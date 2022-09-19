“اتحاد القدم”: جاهزون لاستضافة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 27 الجاري

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين جاهزية الاتحاد لاستضافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم للصالات التي ستقام في الفترة من 27 سبتمبر الحالي حتى 8 أكتوبر المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

وقال الشاهين في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن منتخب الكويت للعبة بأتم جاهزيته لخوض منافسات هذه البطولة التي ستقام مبارياتها في مجمع (الشيخ سعد العبدالله) الرياضي للصالات المغطاة.

وأعرب عن ثقته في قدرة لاعبي (أزرق) الصالات على تقديم مستوى لافت في البطولة وتحقيق أفضل النتائج في ظل دعم الاتحاد المتواصل للمنتخب.

وأكد أهمية استضافة الكويت لهذه البطولة كونها تحظى برعاية الاتحاد الآسيوي للعبة والتي من المنتظر أن تحظى بمتابعة دولية نظرا لمشاركة أفضل 16 منتخبا بالقارة مرحبا في الوقت ذاته بجميع وفود المنتخبات المشاركة.

ويشارك في البطولة إلى جانب الكويت منتخبات العراق وتايلند وعمان ضمن المجموعة الأولى ومنتخبات أوزبكستان والبحرين وطاجيكستان وتركمانستان في المجموعة الثانية.

أما المجموعة الثالثة فتضم كلا من منتخب إيران حامل اللقب ومنتخبات لبنان والصين تايبيه وإندونيسيا فيما تلعب اليابان الوصيفة في المجموعة الرابعة مع منتخبات السعودية وفيتنام وكوريا الجنوبية.

ويبدأ منتخب الكويت مشواره بالدور الأول من البطولة بمواجهة نظيره العماني في اليوم الافتتاحي ثم يلتقي تايلاند في 29 سبتمبر الجاري فيما يختتم مبارياته في هذا الدور مع نظيره العراقي في الأول من أكتوبر المقبل.