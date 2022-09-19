السفير بدر العوضي: مشاركة ممثل سمو الأمير بمراسم العزاء تعكس متانة العلاقات الثنائية

أكد سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية بدر العوضي اليوم الاثنين أن مشاركة ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مراسم عزاء الملكة إليزابيث الثانية الرسمية تعكس متانة وعراقة الشراكة الاستراتيجية التاريخية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة.

وقال العوضي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الصداقة الوطيدة التي جمعت حكام دولة الكويت مع الملكة الراحلة على مدى السبعة عقود الماضية لها شواهد عديدة زاخرة بالأمثلة التي تبين قوة الوشائج التاريخية بين الأسرتين الحاكمتين والبلدين وشعبيهما.

واضاف ان سموه لمس من قرب تقدير الأسرة الحاكمة البريطانية وعلى رأسهم الملك تشارلز الثالث والحكومة البريطانية للمشاركة ممثلا لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في واجب العزاء بوفاة الملكة اليزابيث الثانية.