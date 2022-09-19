“المركزي” يخصص اصداري سندات وتورق بقيمة إجمالية 700 مليون دينار

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تخصيص اصداري سندات وتورق بقيمة إجمالية تبلغ 700 مليون دينار كويتي (نحو 2.310 مليار دولار أمريكي).

وقال (المركزي) في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن قيمة الاصدار الأول تبغ 300 مليون دينار (نحو 990 مليون دولار) لاجل ستة اشهر بمعدل عائد 3 في المئة.

وأضاف أن قيمة الاصدار الثاني تبلغ 400 مليون دينار (نحو 1.3 مليار دولار) لاجل ثلاثة اشهر وبمعدل عائد 2.625 في المئة.

وكان البنك اصدر في 12 سبتمبر الجاري سندات وتورق بقيمة 290 مليون دينار (نحو 957 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر بنسبة عائد قدره 2.625 في المئة.