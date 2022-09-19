“رئاسة الاركان”: مهتمون بتطوير العمل المؤسسي والأكاديمي لتخريج ضباط على مستوى عال من الكفاءة والقيادة

“رئاسة الاركان”: مهتمون بتطوير العمل المؤسسي والأكاديمي لتخريج ضباط على مستوى عال من الكفاءة والقيادة

أكدت رئاسة الاركان العامة للجيش الكويتي اهتمام كلية (مبارك العبدالله) للقيادة والأركان المشتركة بتطوير العمل المؤسسي والأكاديمي بما يحقق الأهداف من خلال تخريج كوكبة من الضباط القادة على مستوى عال من الكفاءة والقيادة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن رئاسة الاركان اليوم الاثنين بمناسبة افتتاح دورة القيادة والاركان المشتركة بكلية (مبارك العبدالله) رقم 27 وتضم عددا من الضباط الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة.

وقال البيان إن مساعد مدير الكلية العميد الركن طيار فيصل الشمري رحب في كلمة الافتتاح بالضباط الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت.

وأفاد بأن الكلية تعمل بشكل دائم على تطوير المناهج الدراسية بما يخدم العملية التعليمية لديها مشيرا الى أهمية الدراسة للضباط القادة لتسلم زمام القيادة في وحداتهم العسكرية.

وأكد الشمري حرص الكلية على بذل كل الجهد لخدمة هذا الوطن المعطاء عبر تأهيل الضباط قادة في الجيش الكويتي.

وتعد كلية (مبارك العبدالله) للقيادة والاركان المشتركة من ارقى الكليات التعليمية العليا والتي تتولى تدريب الضباط القادة إذ تستقبل سنويا عددا كبيرا من الضباط من الدول الصديقة والشقيقة.