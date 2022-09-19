عمال المناولة ينقلون الحاجات الأساسية من المواد الغذائية لمساعدة الأسر

بيت الزكاة: 708.967 دينار كويتي إجمالي المساعدات المقدمة منذ يناير الماضي

19 سبتمبر، 2022
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قال بيت الزكاة الكويتي ان إجمالي المساعدات التي قدمها البيت منذ يناير الماضي حتى الشهر الحالي بلغت 967ر708 دينار كويتي (نحو 16ر2 مليون دولار أمريكي) استفاد منها 5283 أسرة وشملت عددا من المساعدات العينية بما فيها مشروع السلة الرمضانية.

وأضاف بيت الزكاة في بيان صحفي اليوم الاثنين أن جزءا من هذه المواد هي تبرعات من فاعلي الخير وبعض الجمعيات التعاونية مشيرا إلى أن هذه التبرعات هي لسد الحاجات الأساسية من المواد الغذائية الاستهلاكية الرئيسية وتوفير الأمن الغذائي للمحتاجين.

وأوضح أن توزيع المساعدات العينية يتم من خلال مركز التبرعات العينية بمنطقة السالمية طوال أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس خلال فترتين من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا ومن الساعة 4 مساء إلى 6 مساء وذلك تبعا للموعد الموضح بالبطاقة التموينية التابعة لبيت الزكاة والتي تسمح لحامليها بالحصول على المساعدات.

وأشار إلى أن أولوية الصرف تكون لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يعاونهم عمال المناولة كما يسمح لهم بإدخال سياراتهم إلى داخل مركز التبرعات العينية بالإضافة إلى توفير خدمة توصيل المساعدات للمنازل.

وذكر أنه يمكن استلام المواد التموينية من فروع التموين التابعة للجمعيات التعاونية في كل من الجهراء والصليبية والنعيم والأندلس وسعد العبدالله وجليب الشيوخ.

المصدر
كونا
19 سبتمبر، 2022
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