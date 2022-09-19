الداخلية: احباط محاولة تهريب 3 حاويات تحتوي على ما يقارب 18 الف زجاجة من المواد المسكرة إلى البلاد

الداخلية: احباط محاولة تهريب 3 حاويات تحتوي على ما يقارب 18 الف زجاجة من المواد المسكرة إلى البلاد

أشرف رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالـد الأحمد الصباح وبحضور وزير التجارة والصناعة ووزيـر الشـؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهـد مطلـق نصـار الشريعان ووكيل وزارة الداخليـة المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامـد الـدواس ومدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد ومدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد على فـض احراز محاولة تهريب 3 حاويات تحتوي علـى مـا يقـارب 18 الـف زجاجـة مـن مـواد مسكرة إلى البلاد عـن طـريـق ميناء الشويخ .

وفي التفاصيل ، انه خلال الجهود الأمنية والمكثفة لقطاع الأمن الجنائي لملاحقة مهربي وتجار الممنوعات ، وفـي ظـل التعاون والتنسيق المستمر مع الإدارة العامة للجمارك .

المضبوطات

وجهـت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك ضربتيـن موجعتيـن لمروجـي المـواد المسكرة ، مـن خـلال ضبطهمـا 3 حاويات فـي ضبطيتيـن مختلفتين قادمة من احدى الدول وبداخلهـا عـدد كبير من المواد المسكرة ، وتم ضبط 6 متهمين حاولوا ادخالهـا الـى البـلاد عبـر ميناء الشويخ ، وجـاري احالتهـم الـى جهـات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهـم .

من عمليات التفتيش

وأعرب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالـة عـن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك على جهودهم الحثيثـة فـي التصدي بحـزم لمحاولات مروجـي المـواد المسكرة والمخدرات وبث سمومهم التي تستهدف أبناء المجتمع ، مشيداً بقدرة رجـال الأمـن علـى صـد جميع اساليب ومحاولات التهريب ، داعيا إلى المزيد من الجهود والمتابعة المستمرة والوقوف لهـم بالمرصاد ، مؤكدا انه لاتهاون فـي امـن امـن البـلاد والقانـون يطبـق على الجميع دون استثناء .

المضبوطات