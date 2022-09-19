“الكهرباء” مستمرة في تقديم خدماتها للمراجعين في مبنى الوزارة الرئيسي ومكاتبها الخارجية

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة استمرارها في تقديم خدماتها لكل المراجعين عن طريق المنصات الإلكترونية واستقبال المراجعين في مبنى الوزارة والمكاتب الخارجية التابعة الوزارة المنتشرة في جميع الوزارات، عن طريق فتح باب جانبي ملاصق للباب الرئيسي لتقديم خدماتها الخاصة بقطاعات خدمات العملاء والشؤون المالية وشبكات التوزيع، وذلك بعد عرقلة دخول المراجعين من الباب الرئيسي لتجمع عدد من الموظفين الذين لا يحملون بطاقة الموظف على مداخل الوزارة إثر الدعوة الى الاعتصام الذي نظمه تجمع العاملين للمطالبة بإقرار البدلات التي سبق للوزارة مخاطبة الجهات المعنية بشأنها.