وزير الخارجية يستقبل نظيره في ملاوي على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية يستقبل نظيره في ملاوي على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

استقبل وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الأحد بمبنى وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وزير خارجية جمهورية ملاوي نانسي تمبو وذلك على هامش أعمال الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

حيث تم خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية ملاوي وبحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.