وزير الخارجية يستقبل نظيره في بوركينا فاسو على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية يستقبل نظيره في بوركينا فاسو على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

استقبل وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية جمهورية بوركينا فاسو الصديقة أوليفيا رومبا اليوم الأحد بمبنى وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وذلك على هامش أعمال الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتم خلال اللقاء مناقشة كل المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية بوركينا فاسو وبحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.