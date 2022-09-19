سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى حاكم عام سانت كيتس ونيفيس بالعيد الوطني

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى حاكم عام سانت كيتس ونيفيس بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة السير سامويل ويموث تيبلي سيتون حاكم عام سانت كيتس ونيفيس الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولسانت كيتس ونيفيس وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السير سامويل ويموث تيبلي سيتون حاكم عام سانت كيتس ونيفيس الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.