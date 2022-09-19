وزير الخارجية يلتقي بأعضاء وفد دولة الكويت المشاركين في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح مع أعضاء وفد دولة الكويت المشاركين في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك صباح اليوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

حيث نقل الوزير خلال اللقاء توجيهات القيادة السياسية وتطلعات الشعب الكويتي، وجدد التأكيد على مبادئ العمل الدبلوماسي وتزويد الدبلوماسيين الكويتيين، وبالأخص من انضم منهم حديثاً لوزارة الخارجية، بركائز السياسة الخارجية الكويتية وحماية سيادة واستقلال ومصالح دولة الكويت ومواطنيها وتمثيلها خير تمثيل، وذلك تزامناً مع انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما تطرق وزير الخارجية في حديثه للمحطات الأبرز في تاريخ دولة الكويت بالأمم المتحدة وإرث الدبلوماسية الكويتية لقرابة ستين عاماً في المنظمة الدولية، وشدد معالي الوزير على أهمية دعم التعددية الدولية، بما في ذلك الانخراط بفاعلية ضمن المجاميع الإقليمية التي تنتمي لها دولة الكويت، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمتماشية مع خطة كويت جديدة 2035.

ثم استعرض الوزير أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.