من حملة البلدية

البلدية: رفع 4 سيارات مهملة بمنطقة الرقعي

19 سبتمبر، 2022
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أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية تنفيذ جولة ميدانية بمنطقة الرقعي لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة مشعل العازمي بأن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة بكافة المناطق بجميع المحافظات، مشيرا إلى أن الجولة قد اسفرت عن رفع 4 سيارات مهملة وقد تم إرسالهم لموقع حجز البلدية ووضع ملصق إنذار على سيارات مهملة وٍسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد انتهاء فترة الإنذار،.

وأشار إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المصدر
بيان صحفي
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19 سبتمبر، 2022
0 12 دقيقة واحدة

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