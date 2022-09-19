سمو رئيس مجلس الوزراء يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء معالي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش اليوم على هامش أعمال اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهم وتأكيدهما على دعم الكويت للدور المهم والبارز لمنظمة الأمم المتحدة بكافة وكالاتها وبرامجها ودعمهما للجهود التي يبذلها الأمين العام في تطوير عمل المنظمة.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء على أهمية المشاركة في اجتماعات هذه الدورة التي تواكب ظروفا عالمية استثنائية يمر بها العالم أجمع داعيا جميع الدول الأعضاء للتكاتف لحل المشكلات العالقة والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة في جهودها والتعاون مع كافة أجهزتها ووكالاتها.

وبين سموه ان منظمة الأمم المتحدة وبقيادة معالي انطونيو غوتيرش تبذل جهودا مشهودة في حل النزاعات المسلحة وما يترتب عليها من تبعات وكذلك معاونة الدول الأعضاء في التعافي الاقتصادي والاجتماعي من آثار جائحة فيروس كورونا.

وأوضح سموه أن للكويت دور فاعل في دعم الخطط والبرامج الإستراتيجية لمنظمة الأمم المتحدة في جميع المجالات وتساهم بشكل محوري في الجهود الإنسانية لمواجهة الكوارث والأزمات وحل النزاعات وتحقيق الأمن والاستقرار.

كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية ودور الأمم المتحدة في إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة.

حضر اللقاء معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وسعادة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح وسعادة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر وسعادة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة طارق محمد البناي.