الدوري الإيطالي: نابولي يفوز على ميلان ويتصدر الدوري

تغلب فريق نابولي على مضيفه ميلان 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بالمرحلة السابعة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز أتالانتا على روما 1-0 ، وأودينيزي على إنتر ميلان 3-1 وخسارة يوفنتوس أمام مونزا 0-1 ، وفوز لاتسيو على كريمونيزي 4-0 وفيورنتينا على فيرونا 2-0.

وسجل هدفي نابولي ماتيو بوليتانو في الدقيقة 55 من ركلة جزاء وجيوفاني سيميوني في الدقيقة 78 ، فيما سجل هدف ميلان أوليفيه جيرو في الدقيقة 69.

ورفع نابولي رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام أتالانتا، وتوقف رصيد ميلان عند 14 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية فاز أتالانتا على ضيفه روما 1-0 . ويدين أتالانتا بالفضل في هذا الفوز للاعبه جيورجيو سكالفيني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35.

وشهدت المباراة طرد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما في الدقيقة 57.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف نابولي، في المقابل توقف رصيد روما عند 13 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الثالثة، تراجع أودينيزي للمركز الثاني، بعدما تصدر جدول الترتيب في وقت سابق اليوم بعدما قلب تأخره بهدف أمام ضيفه إنتر ميلان إلى فوز مثير 3-1.

وتقدم إنتر ميلان بهدف مبكر عن طريق نيكولو باريلا في الدقيقة الخامسة ولكن أودينيزي ادرك التعادل بنيران صديقة، بهدف سجله ميلان سكرينيار بالخطأ في مرماه في الدقيقة 22.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة أحرز جاكا بيول الهدف الثاني لأودينيزي ثم أكد تولجاي أرسلان فوز أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وحقق أودينيزي فوزه الخامس مقابل تعادل وحيد وهزيمة واحدة فيما خسر إنتر للمرة الثالثة مقابل أربعة انتصارات.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 12 نقطة ليبقى في المركز السابع.

وفي المباراة الرابعة، تلقى يوفنتوس أول خسارة له في الدوري هذا الموسم بسقوطه أمام مونزا 0-1.

وسجل هدف المباراة الوحيد كريستيان جيثكيير في الدقيقة 74 وأكمل يوفنتوس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أنخيل دي ماريا في الدقيقة 40.

وتوقف رصيد يوفنتوس عند عشر نقاط في المركز الثامن، فيما رفع مونزا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن عشر. وفي المباراة الخامسة، فاز لاتسيو على مضيفه كريمونيزي 4-0.

وسجل أهداف لاتسيو شيرو إيموبيلي (هدفين) في الدقيقتين السابعة و21 من ركلة جزاء، وسيرجي سافيتش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وبيدرو رودريجيز في الدقيقة 79.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد كريمونيزي عند نقطتين في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة السادسة، فاز فيورنتينا على فيرونا بهدفين نظيفين سجلهما جوناثان إيكوني ونيكولاس جونزاليس في الدقيقتين 13 والأخيرة من المباراة. وأهدر كريستيانو بيراجي ركلة جزاء لفيورنتينا في الدقيقة 26.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر، وتوقف رصيد فيرونا عند خمس نقاط في المركز السابع عشر.