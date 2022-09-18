27 قتيلا في حادث حافلة كانت متجهة الى موقع حجر صحي في الصين

27 قتيلا في حادث حافلة كانت متجهة الى موقع حجر صحي في الصين

أودى انقلاب حافلة في جنوب غرب الصين ب27 شخصا الأحد، فيما كانت تتجه الى مكان لوضعهم قيد الحجر الصحي في مواجهة كوفيد-19 كما أعلنت السلطات المحلية.

وأوضحت الشرطة المحلية أن الحافلة التي كانت تقل 47 شخصا “انقلبت” مشيرة أيضا الى ان الحادث أوقع 20 جريحا.

وقع الحادث، الأكبر في الصين منذ مطلع السنة، في كيانان بمقاطعة قويتشو الريفية، وهي منطقة فقيرة ومعزولة تقيم فيها عدة أقليات اتنية.

وأكدت حكومة المقاطعة بعد ساعات من إعلان الحادث أن الحافلة كانت تنقل أشخاصا الى “مكان لوضعهم قيد الحجر الصحي بما يتصل بوباء” كوفيد-19.

لم يتم تحديد ما إذا كان هؤلاء الأشخاص مرضى أو حالات مخالطة أو مجرد مقيمين في مبنى سجلت فيه حالة كوفيد، بموجب سياسة “صفر كوفيد” المشددة جدا التي تعتمدها الصين.

سجلت مقاطعة قويتشو أكثر من 900 حالة جديدة في اليومين الماضيين، وفي مطلع أيلول/سبتمبر في عاصمتها قوييانغ وقد وضعوا قيد الحجر الصحي.

نشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ان الحافلة تقطرها شاحنة سحب.

وأظهرت صورة أخرى انتشرت بسرعة أن الحافلة كانت تسير خلال الليل وكان السائق والركاب يرتدون بزات واقية. ولم يتسن لوكالة فرانس برس التحقق من صحة هذه الصور.

غضب ازاء سياسة “صفر كوفيد”

على شبكات التوصل الاجتماعي، ساد حزن على القتلى لكن ذلك ترافق مع غضب ازاء سياسة “صفر كوفيد” التي غالبا ما يؤدي تطبيقها الى نقل سكان مجموعات مبان سكنية بأكملها في معظم الأحيان ليلا، الى أماكن حجر صحي تكون أحيانا على بعد مئات الكيلومترات عن مساكنهم.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع ويبو “كيف نشعر حيال هذا الأمر، لا يمكن مجرد التعبير عنه عبر إضاءة شمعة والقول +ارقد بسلام+” ما لاقى علامات تأييد في وقت قصير.

وكتب آخر “ما الدليل الذي لديك على أنك لست أنت من سيكون في هذه السيارة ذات ليلة؟” وحظي أيضا بتعليقات كثيرة مؤيدة.

والرد الأكثر شعبية كان: “من يقول أننا لسنا هناك؟ من الواضح أننا كلنا هناك. نحن جميعا في هذه الحافلة المظلمة والمرعبة”.

مع تقديم أحر التعازي، أكدت الحكومة أيضا في بيان انه “يجب استخلاص العبر من هذا الحادث، ودرس ظروف الوضع في الحجر الصحي ونقل الأشخاص المصابين بالوباء وكذلك مشاكل سلامة الطرق”.

ووعد مسؤولو قويتشو أيضا بتشكيل مجموعة عمل للتحقيق في أسباب الحادث.

خلال اجراءات العزل التي اعتمدتها مدينة شنغهاي الكبرى لمدة شهرين في الربيع، تم نقل العديد من سكان المدن التي سجلت فيها إصابات بكوفيد بالقوة في حافلات ممتلئة ليلا الى منشآت أقيمت على عجل تقع في مقاطعات أخرى لوضعهم قيد الحجر الصحي رغم ان نتيجة فحوصاتهم كانت سلبية.

وتعتبر حوادث السير شائعة في الصين نسبيا. وسبق أن شهدت مقاطعة قويتشو حوادث أخرى.

ففي حزيران/يونيو قتل سائق قطار حين خرج قطار فائق السرعة عن سكته في المقاطعة.

وفي آذار/مارس تحطمت طائرة ركاب صينية ما أدى الى مقتل 132 شخصا كانوا على متنها، في أسوأ حادث طيران تشهده الصين منذ عقود.