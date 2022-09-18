هيئة الرياضة: حريصون على شفافية انتخابات مجالس الأندية الشاملة والمتخصصة المقررة يناير المقبل

أكد المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل اليوم الأحد حرص الهيئة على شفافية ونزاهة انتخابات مجالس الأندية الشاملة والمتخصصة المقررة في شهر يناير المقبل بما يعكس تاريخ التجربة المتميزة للحركة الرياضية الكويتية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أبل للصحفيين عقب لقاء مع عدد كبير من رؤساء وممثلي الأندية الرياضية المحلية في مقر الهيئة بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات وعدد من قياديي الهيئة.

وذكر أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة النظام الأساسي الاسترشادي المقترح للأندية الذي ينظم العملية الانتخابية ويحفظ حقوق أعضاء الجمعيات العمومية ويمنح فرص عادلة لجميع القوائم الانتخابية الراغبة في دخول الانتخابات علاوة على تعزيز دور اللجنة الأولمبية في الإشراف عليها.

ولفت إلى استعداد الهيئة لمناقشة أي مقترح من الأندية يسهم في إنجاح سير العملية الانتخابية وتطبيق مبادئ المساواة والعدالة مشيدا بتعاون الأندية مع الهيئة واللجنة الأولمبية في هذا الشأن.

من جانبها أكدت فاطمة حيات في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ضرورة تطبيق مبادئ الميثاق الأولمبي في مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية والتي تدعو إلى النزاهة والمساواة والتمثيل العادل لكل المنظومة الرياضية في الاتحاد أو النادي من دون تمييز.

وقالت حيات إن اللجنة الأولمبية تشجع الأندية والاتحادات على تمكين المرأة لشغل عضوية مجالس إداراتها خاصة أن جميعها لديه أنشطة رياضية نسائية في غالبية الألعاب معربة عن ثقتها في نجاح تنظيم انتخابات نزيهة تعبر عن رأي الجمعيات العمومية للأندية الرياضية.