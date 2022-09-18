الدوري الإيطالي: أودينيزي يهزم إنتر ميلان ويصعد للصدارة مؤقتا

تابع اودينيزي مفاجآته هذا الموسم فحقق فوزه الخامس تواليا وكان على إنتر 3-1 الاحد في المرحلة السابعة من بطولة ايطاليا لينتزع المركز الاول موقتا.

ورفع اودينيزي رصيده الى 16 نقطة في المركز الاول بانتطار نتيجة مباراة القمة بين ميلان ونابولي لاحقا اليوم (كلاهما يملك 14) ومعهما اتالانتا بالرصيد ذاته قبل لقائه روما اليوم ايضا.

في المقابل، بقي إنتر بطل الموسم قبل الماضي في المركز السادس بعد تلقيه خسارته الثالثة هذا الموسم مقابل 4 انتصارات.

وبعد خسارته مباراته الافتتاحية ضد ميلان بطل الموسم الماضي، ثم تعادله في مباراته الثانية، نجح اودينيزي في تحقيق فوزه الخامس تواليا بعد انتصارات على مونتسا (2-1) وفيورنتينا (1-صفر) وروما (4-صفر) وساسوولو (1-3).

افتتح إنتر التسجيل من ركلة حرة مباشرة انبرى لها نيكولو باريلا واسكنها الزاوية اليسرى العليا لمرمى اودينيزي (5).

ونجح اودينيزي في ادراك التعادل بالنيران الصديقة عندما حول المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار كرة عرضية داخل شباك الحارس السلوفيني المخضرم سمير هندانوفيتش (22).

وكاد المهاجم البوسني المخضرم ادين دجيكو يمنح التقدم لإنتر مجددا لكن كرته الرأسية مرت الى جانب القائم (33).

وبقي اللعب سجالا بين الفريقين في الشوط الثاني وسجل دجيكو هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل (55).

وتألق هندانوفيتش في التصدي لكرة قوية زاحفة سددها ساندي لوفريتش من 20 مترا (63).

ونجح اودينيزي في التقدم عندما نفذ الاسباني جيرار ديلوفو ركلة ركنية ارتقى لها السلوفيني ياكا بيول وتابعها برأسه داخل شباك إنتر (85).

وحاول إنتر ادراك التعادل في الدقائق الاخيرة لكنه ترك مساحات واسعة في خطوطه الخلفية استغلها اودينيزي ليؤكد فوزه في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع عندما اضاف له التركي الاصل الالماني الجنسية تولغاي ارسلان الثالث من كرة رأسية.