مقتل 48 شخصاً على الأقل جراء أمطار موسمية في النيبال والهند

مقتل 48 شخصاً على الأقل جراء أمطار موسمية في النيبال والهند

قضى نحو خمسين شخصاً بسبب أمطار موسمية قوية وانزلاقات أرضية في النيبال والهند خلال الأيام الماضية، وفق ما أكدت السلطات الأحد.

في غرب النيبال، قتل 22 شخصاً على الأقل بانزلاقات تربة طمرت نحو مئة منزل الجمعة، بحسب ما أكد المسؤول في الشرطة نارايان دانغي.

وأصيب 11 شخصاً بجروح نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى بمروحية عسكرية.

وقال دانغي “لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن شخص مفقود”.

وتجري عملية إغاثة ضخمة. ويعمل عناصر في الشرطة والجيش على إزالة الركام وتوزيع الأغذية والخيم والملابس.

في الجهة الأخرى من الحدود، في ولاية أوتار براديش الهندية أدت أمطار غزيرة إلى مقتل 26 شخصاً منذ الجمعة، بحسب السلطات.

ومن بين الضحايا تسعة عمال قضوا بانهيار حائط قيد الإنشاء في لوكناو عاصمة الولاية، وفق ما أكد بيان للحكومة.

تشكل الأمطار الموسمية 70 إلى 80 بالمئة من الأمطار السنوية في جنوب آسيا، لكنها تؤدي إلى وفيات ودمار.

وقتل نحو ألف و400 شخص في باكستان في الأسابيع الأخيرة جراء الأمطار والفيضانات.

من الصعب التنبؤ بهطول الأمطار، لكن يعتقد العلماء أن تغيّر المناخ يجعل الأمطار الموسمية أقوى ويزيد من عدم انتظامها.